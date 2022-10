Ambiente: delegato Città metropolitana Roma a Sant'Oreste per Stati generali aree protette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Sant'Oreste ha ospitato uno degli appuntamenti itineranti per festeggiare gli Stati generali delle aree protette e i 25 anni della gestione, tutela e valorizzazione della Città metropolitana di Roma. "Avevamo dei gioielli preziosi i chiusi in un cassetto, ora vogliamo esporli al grande pubblico, valorizzando le loro unicità e renderli fruibili, tutelando la loro bellezza", ha detto Rocco Ferraro, consigliere delegato all'ambiente di Città metropolitana di Roma, che ha aperto l'incontro con il sindaco Gregory Paolucci e il consigliere regionale Emiliano Minnucci. "Vogliamo un turismo cosciente che non si limita a un rispetto e tutela ambientale, ma allargarlo alla conoscenza di questi posti unici che probabilmente sono molto più conosciuti all'estero che ai romani stessi - ha aggiunto Ferraro -. Per cui abbiamo già avviato progetti di valorizzazione che saranno il volano per rilanciare questi giardini della provincia a tutti. Grazie all'impegno dei volontari e dei nostri dipendenti, guidati dal dirigente Alessio Argertieri, saremo in grado di sviluppare un percorso armonioso che ci consenta di offrire occasioni di rilancio turistico e attenzioni da parte di studiosi del settore. Gli Stati Generali sono luogo permanente di studio e programmazione che faremo assieme alle comunità locali, che sono le nostre sentinelle in questi territori". (Com)