Francia: migliaia in piazza a Parigi per protestare contro il caro vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone sono scese in piazza a Parigi oggi per una marcia di protesta “contro il caro vita e l’inazione climatica” da parte del governo. Lo ha riferito l’emittente “BfmTv”. La manifestazione è stata indetta dalla France Insoumise di Jean-Luc Melenchon e da altre formazioni di sinistra, tra le quali il Partito socialista e Europa Ecologia – I Verdi, oltre a sindacati e associazioni. Per Melenchon, la marcia di oggi è “il giorno uno” di un “nuovo fronte popolare”. Il politico ha anche fatto appello a uno “sciopero generale” il 18 ottobre. I manifestanti chiedono salari più alti, indennità sociali, tasse sugli extraprofitti delle compagnie energetiche, un tetto alle bollette e investimenti in progetti ecologicamente sostenibili. Non mancano slogan contro il rialzo dei prezzi dei carburanti e dei generi alimentari e contro la riforma delle pensioni. Alcuni dei partecipanti hanno anche manifestato opposizione al sostegno militare che Parigi ha assicurato all’Ucraina. Il corteo è partito da Place de la Nation intorno alle 15 (ora locale). Per gli organizzatori dell’evento i partecipanti sono 140 mila, mentre per le forze dell'ordine sono 30 mila. Sono inoltre circa duemila i poliziotti e gendarmi mobilitati per l’occasione. (Frp)