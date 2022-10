Svezia-Usa: i due Paesi firmano un accordo di cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia ha firmato un accordo di cooperazione militare con gli Stati Uniti per rafforzare le sue frontiere. Lo ha reso noto l’emittente “Svt”. L’accordo amplierà le opportunità di operazioni ed esercitazioni militari congiunte. “Abbiamo una partnership forte. Condividiamo strategie, tecnologie e routine”, ha dichiarato il capo di stato maggiore dell'Esercito degli Stati Uniti, James McConville, ricordando che Washington e Stoccolma cooperano da vicino in ambito militare e gli Usa sono preoccupati dalla situazione nel Mare Artico. I militari svedesi “sono esperti della regione”, ha aggiunto. Il suo omologo svedese, Karl Engelbrektson, ha riferito che “essere buoni amici degli Stati Uniti non è sbagliato se si parla di guerra”. A maggio Svezia e Finlandia hanno fatto richiesta formale di adesione alla Nato in conseguenza dell’invasione russa in Ucraina. A inizio ottobre sono già 28 su 30 i Paesi parte dell’Alleanza Atlantica che hanno approvato l’adesione. Devono ancora ratificarla Ungheria e Turchia. (Sts)