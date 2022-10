Ucraina: Alleanza Verdi Sinistra aderisce a manifestazione per la pace del 5 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 5 novembre, a Roma, saremo al fianco del movimento pacifista, di quel grande popolo che non si rassegna alla follia della guerra". Lo affermano in una nota Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, co-portavoce nazionali di Europa Verde, e Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, annunciando l'adesione dell'Alleanza Verdi Sinistra alla manifestazione nazionale pacifista del 5 novembre. "Perché siamo sull'orlo del baratro nucleare - proseguono - perché le prime vittime di ogni conflitto, e anche in questa aggressione russa all'Ucraina, sono i civili, uomini, donne, bambini, inermi. Ed è nostro dovere far sentire la voce della ragione e riempire le città con i nostri corpi per impedire il peggio. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra ci saremo. Come abbiamo sempre fatto - concludono Bonelli, Evi e Fratoianni - e sempre faremo per le ragioni della pace, per assicurare un futuro alle generazioni che verranno". (Com)