Usa-Arabia Saudita: Casa Bianca esclude incontro Biden-bin Salman a margine del G20

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha in programma un incontro con l'erede al trono dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a margine del vertice del G20 in Indonesia. Lo ha fatto sapere all'emittente "Cnn" il consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. In settimana era stato lo stesso Consiglio di sicurezza nazionale Usa, attraverso il portavoce John Kirby, a rendere noto che Biden ha deciso di riconsiderare le relazioni con l'Arabia Saudita dopo la decisione di quest'ultima di sostenere in sede di Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) il taglio alla produzione globale di greggio, una mossa destinata a garantire ulteriori entrate alla Russia e a provocare un nuovo innalzamento dei prezzi dei carburanti negli Usa a poche settimane dalle elezioni di medio termine. (Was)