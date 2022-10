Roma: presidente Municipio XI, non dimentichiamo rastrellamento Ghetto ebraico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma XI, Gianluca Lanzi, pubblica sui social "il contenuto della cartolina che i tedeschi consegnarono casa per casa il 16 ottobre 1943 nelle ore della retata nazista nel Ghetto di Roma che si concluse con la deportazione di oltre 1000 ebrei romani" e commenta: "Noi non dimentichiamo. Nel Municipio Roma XI ricordiamo il 16 ottobre 1943 con due iniziative: oggi con la Pedalata della Memoria, un percorso in bicicletta dal ponte della Scienza Rita Levi Montalcini a Marconi, che attraversa il ponte Settimia Spizzichino a Ostiense e termina al Tempio Maggiore di Roma a Lungotevere de' Cenci. E domani, alle 9:30, con un incontro con gli studenti dell'istituto comprensivo Bagnera". (Rer)