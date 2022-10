Roma: Quarzo-Rocca (Fd'I), rastrellamento Ghetto pagina tragica, riprendere viaggi memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 16 ottobre del 1943 è stata per Roma e per l'Italia "una delle giornate più tristi e tragiche della storia. Oggi nel ricordare la deportazione di tanti ebrei romani, ci stringiamo vicino alla comunità ebraica affinché il ricordo e il racconto di questa tragedia servano, non solo per riflettere, ma per far sì che mai più nella storia accadano simili crimini contro l'umanità". È quanto dichiarano in una nota i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia, Giovanni Quarzo e Federico Rocca. "La memoria serve per combattere l'antisemitismo e ogni forma di odio, per questo ci auguriamo che Roma Capitale voglia riprendere, quanto prima, l'organizzazione dei viaggi della memoria affinché anche i più giovani vengano a conoscenza di una delle pagine più tristi del secolo scorso", concludono. (Com)