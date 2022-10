Lavoro: assessore Lazio, condoglianze a famiglia operaio morto a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, esprime "le condoglianze alla famiglia dell'operaio vittima di un incidente mortale ieri a Roma, caduto dal tetto di una villetta mentre svolgeva il suo lavoro". In una nota Di Berardino spiega: "Dall'analisi dei dati infortunistici del Lazio, emerge che per quanto concerne gli incidenti mortali la caduta dall'alto ha un'incidenza elevata e dopo ampio confronto con le parti sociali e le istituzioni coinvolte, abbiamo redatto e approvato all'inizio di quest'anno il vademecum Cadute dall'alto. Si tratta di un documento che ha la finalità di promuovere l'applicazione di una serie di azioni e di misure volte alla prevenzione del fenomeno degli infortuni nel settore dell'edilizia. Di fronte all'ennesimo incidente mortale sul lavoro in edilizia non possiamo non chiederci se sia necessario aggiornare il vademecum o se, con grande rammarico, non dobbiamo prendere atto del fatto che questo documento, nato per aiutare imprese e lavoratori nella prevenzione degli incidenti sul lavoro, non venga affatto applicato". (segue) (Com)