Lavoro: assessore Lazio, condoglianze a famiglia operaio morto a Roma (2)

- Alla luce di quanto detto, l'assessore precisa che "è necessaria una verifica con le parti interessate che come Regione organizzeremo già in questa settimana e per sollecitare l'implementazione sul territorio regionale della pianificazione delle attività ispettive, a partire dall'edilizia, convocheremo la task force regionale con tutti gli enti competenti in attività di controllo e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Siamo consapevoli - conclude Di Berardino - che bisogna agire subito e in fretta per contrastare questo dramma quotidiano che non riguarda solo il Lazio ma il nostro Paese". (Com)