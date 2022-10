Francia: ministro Difesa, formeremo fino a duemila soldati ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia addestrerà fino a duemila soldati ucraini sul suo territorio. E’ quanto ha dichiarato il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, in un’intervista per il quotidiano “Le Parisien”. I militari dall’Ucraina “saranno assegnati alle nostre unità per alcune settimane” e l’addestramento coprirà tre aree: “la formazione generale del soldato”, “esigenze specifiche segnalate dagli ucraini, come la logistica”, e “un terzo livello di formazione sui materiali forniti”. Lecornu ha precisato che l’addestramento avverrà “nel rispetto dello Stato di diritto, senza mai diventare cobelligeranti perché non siamo in guerra”. Parigi, ha sottolineato il ministro, invierà anche dei sistemi di difesa antiaerea Crotale a Kiev, in linea con un annuncio fatto dal presidente francese, Emmanuel Macron, mercoledì scorso. Il numero dei Crotale “è in corso di definizione con gli ucraini”, ha affermato il ministro. In aggiunta ai 18 obici Caesar già spediti all’Ucraina, Lecornu ha specificato che “ci sono discussioni sulla mobilitazione di altri sei” e che la Francia sta esaminando “l’invio di missili terra-terra per lanciarazzi multipli". (Frp)