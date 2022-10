Algeria: amministrative parziali in Cabilia, affluenza al 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha organizzato ieri le elezioni amministrative parziali nei dipartimenti di Tizi Ouzou e Bejaia, nella regione della Cabilia, chiudendo così un ciclo iniziato il 27 novembre 2021. I tassi di partecipazione alle elezioni locali a Bejaia hanno raggiunto il 30,11 per cento, mentre l'affluenza a Tizi Ouzou è stata del 33,72 per cento. Alle consultazioni locali tenutesi lo scorso anno l'affluenza alle urne era stata del 36,5 per cento a livello nazionale. Il presidente dell'Autorità elettorale indipendente per le elezioni, Mohamed Chorfi, ha descritto i tassi di partecipazione a queste elezioni come "di tutto rispetto", indicando che "gli elettori algerini hanno raggiunto un grado di consapevolezza civica che consente di costruire una democrazia elettorale nazionale". (segue) (Res)