Ucraina: "Washington Post", Iran invierà alla Russia missili Fateh-110 e Zolfaghar

- L'Iran starebbe preparando nuove spedizioni di armamenti a favore della Russia che includono non solo droni, ma anche missili Fateh-110 e Zolfaghar da utilizzare sul terreno in Ucraina. Lo rivela oggi il quotidiano statunitense "Washington Post", citando fonti militari a conoscenza del dossier. Teheran starebbe assumendo un ruolo di crescente centralità nel sostegno a Mosca e lo scorso 18 settembre avrebbe inviato una propria delegazione in Russia per stabilire i termini di una nuova consegna di armamenti. Questi includerebbero due tipi di missili superficie-superficie di fabbricazione iraniana, i Fateh-110 e gli Zolfaghar, in grado di colpire bersagli, rispettivamente, a 300 e 700 chilometri di distanza. Si tratterebbe della prima spedizione di tali missili alla Russia dall'inizio della guerra in Ucraina. (segue) (Was)