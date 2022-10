Ucraina: "Washington Post", Iran invierà alla Russia missili Fateh-110 e Zolfaghar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica islamica ha tuttavia già fornito a Mosca droni militari che sono stati utilizzati in diversi attacchi contro obiettivi ucraini, come confermato di recente anche dal dipartimento della Difesa Usa, nonostante Teheran abbia sempre negato di aver consegnato alcun drone alla Russia. "Riteniamo che l'armamento di ciascuna parte della crisi prolungherà la guerra, quindi non abbiamo considerato e non consideriamo la guerra la strada giusta né in Ucraina, né in Afghanistan, né in Siria, né nello Yemen", ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir Abdollahian, in una conversazione telefonica con l'omologa del Portogallo, Elena Carreiras. Eppure, nelle ultime settimane sul terreno in Ucraina sono stati recuperati resti di droni Shahed e Mohajer-6, entrambi di fabbricazione iraniana, ma ridipinti e rinominati dai russi in caratteri cirillici. Gli stessi Mohajer-6 e Shahed-136s, secondo le fonti citate dal "Washington Post", sarebbero presenti in gran numero anche nelle spedizioni di armi che l'Iran sta preparando in questi giorni. (Was)