Migranti: Grecia, Turchia deve fornire spiegazioni su 92 profughi trovati nudi al confine

- La Turchia deve fornire spiegazioni sui 92 profughi trovati nudi dalle autorità greche dopo essere stati costretti ad attraversare il fiume Evros, che segna il confine greco-turco in Tracia. Lo ha dichiarato il ministro greco per la Protezione civile, Takis Theodorikakos, parlando all’emittente “Skai”. Theodorikakos ha specificato che la maggior parte dei migranti sono afgani, con una piccola parte di siriani. Essi hanno riferito ai rappresentanti dell’agenzia europea Frontex di essere stati scortati al fiume da tre veicoli della gendarmeria turca. Il ministro ha accusato la Turchia di “strumentalizzare l’immigrazione illegale”. “E’ un’immagine inumana, un comportamento barbarico che evoca il Medioevo, non il XXI secolo”, ha detto il ministro. Atene deve porre fine a “manipolazione e disonestà”, ha scritto in un messaggio su Twitter il viceministro dell’Interno turco, Ismail Catakli, respingendo ogni addebito. (Gra)