Usa: Obama farà campagna elettorale in Georgia e Michigan prima del medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama farà campagna elettorale a favore dei candidati democratici in Georgia e Michigan in vista delle elezioni di medio termine, in programma il prossimo 8 novembre. Lo ha reso noto in un comunicato l'ufficio dello stesso Obama, che prenderà parte a eventi di campagna elettorale il 28 ottobre ad Atlanta e il giorno successivo a Detroit. "Data la posta in palio alta per le elezioni di medio termine di quest'anno, il presidente Obama vuol fare la propria parte per aiutare i democratici a vincere (...), specialmente in competizioni e Stati che avranno conseguenze per l'amministrazione in vista delle elezioni del 2024", si legge nella dichiarazione. L'ex presidente, secondo l'emittente "Nbc News", dovrebbe recarsi anche nel Wisconsin, dove il 29 ottobre dovrebbe partecipare a un evento a sostegno della candidata al Senato Mandela Barnes e del governatore uscente Tony Evers. (Was)