Kosovo: Kurti, “strutture parallele” serbe più aggressive dopo l'invasione russa dell'Ucraina

- Le “strutture parallele serbe” nel nord del Kosovo sono diventate “più aggressive” dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo Albin Kurti secondo quanto riporta l’emittente televisiva “Euronews”. Secondo Kurti, queste strutture “sono pagate da Belgrado” e sarebbero la causa dei problemi della popolazione serba del nord. "Le strutture illegali della Serbia e in generale i veterani di guerra della Serbia sono diventati più aggressivi quest'anno dopo l'invasione e l'aggressione militare in Ucraina, perché in generale tutti o la maggior parte di loro sono a favore di Putin”, ha dichiarato Kurti.(Alt)