Kosovo: ambasciatrice serba Consiglio d'Europa, lottato con successo per impedire ingresso a Pristina

- La Serbia ha lottato con successo finora per impedire al Kosovo di entrare nel Consiglio d'Europa. Lo ha affermato l'ambasciatrice serba presso il Consiglio d'Europa, Aleksandra Djurovic, ripresa dalla radiotelevisione "Rtv". "Il fatto che siano trascorsi cinque mesi dalla presentazione della richiesta di Pristina di adesione al Consiglio d'Europa e che la procedura non sia ancora iniziata dimostra che finora abbiamo avuto successo", ha sottolineato. Secondo lei, però, "ci sono Paesi che danno un sostegno senza riserve a Pristina in tutto ciò che fa". Da tempo esiste una cooperazione tra il Consiglio d'Europa e i rappresentanti di Pristina per cercare di raggiungere standard adeguati nel rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto in Kosovo e la Serbia "non si è mai opposta a questo". Tuttavia, ha aggiunto Djurovic, Belgrado "ha sempre insistito sul rispetto della neutralità dello status". L'ambasciatrice ha ricordato che su 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, 34 hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, mentre 12 sono contrari. Alla domanda se il conflitto tra Russia e Ucraina possa avere un impatto sul tema, Djurovic ha risposto affermativamente, sottolineando che i rappresentanti di Pristina "vogliono approfittare dell'uscita della Russia dal Consiglio d'Europa, poiché pensano che la posizione della Serbia sia più debole", ha proseguito. (Seb)