Serbia: Medjak (Movimento europeo), Russia non riconoscerà mai indipendenza Kosovo

- La Russia non riconoscerebbe il Kosovo anche se la Serbia imponesse le sanzioni a Mosca. Lo ha affermato Vladimir Medjak, membro dell'organizzazione Movimento europeo della Serbia, ripreso dall'emittente "N1". "La Russia non può riconoscere il Kosovo perché non è nel suo interesse. Mosca vuole usarlo per ottenere qualcosa in Ucraina", ha affermato Medjak, aggiungendo che se anche se la Serbia dovesse introdurre le sanzioni ora, la "profonda sfiducia in Belgrado" da parte dell'Europa, "rimarrebbe per molto tempo a causa del ritardo nella decisione". Alla domanda sulla relazione del Parlamento europeo, che chiede una revisione di tutti i fondi Ipa per la Serbia, Medjak dice che era solo "questione di tempo". "Prima o poi ci si doveva arrivare. I fondi Ipa per la Serbia ammontano a 250 milioni di euro all'anno, Belgrado ha accesso alla Banca europea per gli investimenti e alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, e tutti questi sono soldi dei membri dell'Ue", ha specificato. Tornando all'argomento delle sanzioni alla Russia il politico pensa che "non serva aspettare il nuovo governo" per la decisione e ha sottolineato che sono state introdotte sanzioni alla Bielorussia lo scorso aprile in mancanza di un esecutivo "senza alcun problema". (Seb)