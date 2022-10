Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, importante rafforzare cooperazione con Ue dai Balcani all'Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un mondo sempre più imprevedibile, è importante rafforzare e approfondire la cooperazione Nato e Ue, dai Balcani occidentali all'Iraq. A dirlo è stato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante la conferenza finale dell'incontro fra i ministri della Difesa della Nato di Bruxelles. "Sono ansioso di firmare una nuova Dichiarazione congiunta con i presidenti dell'Ue nel prossimo futuro", ha dichiarato. In Bosnia Erzegovina, la Nato continua a sostenere l'operazione Althea, guidata dall'Ue e in Kosovo, la missione Kfor della Nato mantiene un ambiente sicuro e protetto in linea con il suo mandato Onu", ha aggiunto. "Negli ultimi mesi, abbiamo visto le tensioni divampare in diverse occasioni. Tutte le parti devono comportarsi in modo responsabile, dare prova di moderazione ed evitare la violenza. Il dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina è l'unica strada percorribile. La missione Kfor è pronta a intervenire se necessario", ha proseguito Stoltenberg. "In Iraq, invece, la Nato rimane impegnata nella sua missione di formazione, per aiutare le forze di sicurezza a reprimere il terrorismo", ha concluso. (Beb)