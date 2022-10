Libia-Italia: successo a Tripoli per la prima edizione del premio dell’amicizia italo-libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande successo per la prima edizione del premio dell’amicizia italo-libica “Arco di Marco Aurelio”, tenuta ieri nella città vecchia di Tripoli, la capitale della Libia, alla presenza di oltre 200 persone. Tra i vincitori figura anche Ali Al Wendi, corrispondente di “Agenzia Nova” da Tripoli, per il lavoro svolto non solo nell’informare l’opinione pubblica italiana sulle dinamiche in corso Libia, ma anche per aggiornare il pubblico libico su ciò che accade in Italia tramite il notiziario in lingua araba “Arab news” di “Nova”. L’evento, inizialmente previsto per la Giornata dell’amicizia italo-libica del 30 agosto, era stato rimandato per rispetto delle famiglie delle vittime degli scontri armati avvenuti a Tripoli il 27 agosto. “Sono davvero lieto del successo della prima edizione della Festa dell’amicizia, organizzata in piena sinergia con le autorità libiche. Una serata di teatro e cultura in un luogo meraviglioso, simbolo dei legami mediterranei, l’Arco di Marco Aurelio. Mi hanno colpito la gioia e l’entusiasmo degli amici libici che grazie alla perfetta organizzazione delle autorità locali hanno potuto vivere la loro città in una splendida sera di fine estate”, ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino. (segue) (Lit)