Ucraina: Cremlino, Biden pensa solo a elezioni di medio termine e rifiuta colloqui

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si rifiuta di avviare un negoziato ad ampio spettro con la Russia e pensa soprattutto alle elezioni di medio termine. Lo ha dichiarato un rappresentante del Cremlino, Yury Ushakov. Il fatto che l’attenzione di Biden sia concentrata sull’appuntamento elettorale è testimoniato dalla sua insistenza sul rilascio della giocatrice di pallacanestro Brittney Griner, ha spiegato Ushakov. “Ci ricorda che dobbiamo assolutamente rilasciare la giocatrice detenuta per traffico di stupefacenti ma questo non è l’argomento più importante, almeno non quello che preoccupa noi”, ha affermato. (Rum)