- L’emergenza del caro bollette "colpisce le imprese, ma anche le famiglie italiane. Capisco i riti della politica, ma abbiamo la necessità di avere un governo autorevole, competente al più presto. E’ un tema che non ci possiamo permettere di lasciarlo lì e non affrontarlo immediatamente". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a "Mezz’ora in più", su Rai3. (Rin)