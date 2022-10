© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giancarlo Giorgetti prossimo ministro dell’Economia? A me rassicura qualsiasi ministro dell’Economia. Ho un ottimo rapporto con Giorgetti, che ora è al Mise: cosa farà non sta a me deciderlo". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a "Mezz’ora in più", su Rai3. (Rin)