Governo: Orlando, sbaglia chi crede in svolta moderata della Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato e di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera dei deputati non sono scelte casuali ma sono frutto di un preciso disegno, e sbaglia chi crede in una svolta moderata di Giorgia Meloni. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro uscente, Andrea Orlando, ospite della trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "Si tratta di due scelte che vanno legate alla presenza della Meloni al raduno per il decennale della nascita di Vox. I suoi modelli sono la Polonia e la Repubblica Ceca, questo significa compiere dei passi indietro sul fronte dei diritti civili e dello stato di diritto, ma soprattutto una combinazione tra atlantismo e antieuropeismo. Questa deriva ci deve preoccupare perché gran parte delle sfide che abbiamo di fronte le possiamo vincere solo con una maggiore integrazione europea e tornare a una dimensione nazionalistica rischia di indebolire il nostro Paese", ha affermato Orlando, secondo il quale dietro al nazionalismo economico c'è anche un'idea di regressione sociale che rischia di prevalere se l'Europa non riesce a dare una risposta. "L'Europa rischia di non essere più la stessa dopo la vittoria della Meloni. Non abbiamo a che fare con una destra di folklore e nostalgica, è una destra che ha un disegno. L'opposizione va ricostruita su questo", ha aggiunto il ministro.(Rin)