Agroalimentare: Patuanelli, Nutriscore è ormai alle battute finali

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- "Il nervosismo che si respira in alcune dichiarazioni scomposte delle grandi lobby internazionali sono comprensibili. Il Nutriscore, grazie all’azione costante del ministero delle Politiche agricole e delle associazioni di categoria italiane, è ormai alle battute finali. Come ha dichiarato Claire Bury si sta andando verso sistemi di etichettatura che tengono in considerazione la quantità giornaliere degli alimenti, esattamente il principio alla base della proposta italiana sul Nutrinform Battery. Un giorno ritorneremo su questa battaglia e ci chiederemo: ma come è possibile che l’Ue volesse dichiarare l’olio d’oliva italiano più nocivo delle patatine fritte surgelate? E forse ci rideremo su". Lo scrive su Facebook il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli. (Rin)