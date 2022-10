Roma: controlli a tappeto tra Termini ed Esquilino, 2 arresti e 9 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 250 persone controllate, due arrestate e nove denunciate: è il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri tra la stazione Termini e il quartiere Esquilino a Roma. Nel corso delle verifiche sono state anche sanzionate 5 persone, controllati 140 mezzi e quattro strutture ricettive di cui tre multate. A finire in manette sono stati tre extracomunitari, tutti nella Capitale senza fissa dimora: due di questi sono gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati sorpresi a cedere dosi tra via Manin e piazza Manfredo Fanti. Sono state sequestrate decine di dosi tra hashish, eroina, cocaina e crack e i loro acquirenti sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di droghe. (segue) (Rer)