Roma: controlli a tappeto tra Termini ed Esquilino, 2 arresti e 9 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quattro le persone denunciate all’interno della stazione, per l’inosservanza al divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria termini mentre, un 23enne straniero, è stato denunciato per furto all’interno di un negozio della stazione Termini. All’Esquilino, invece, tre persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di una mazza da baseball e porto abusivo di un coltello di genere proibito. Sanzionate amministrativamente sei persone, tutte senza fissa dimora, per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini. A loro carico è stato emesso contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area. (segue) (Rer)