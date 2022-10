Roma: controlli a tappeto tra Termini ed Esquilino, 2 arresti e 9 denunce (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono mancati i controlli alle attività commerciali che hanno interessato quattro attività ricettive: tre di queste – un B&b di via Principe Amedeo gestito da un romano e due affittacamere di via Varese e via Volturno, entrambe gestite da stranieri – sono stati sanzionati. Per il gestore della prima struttura è scattata la denuncia per aver omesso di comunicare la presenza di otto persone, mentre nei confronti dei due affittacamere sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 13.400 euro, per aver esercitato l’attività senza autorizzazione e in precarie condizioni igienico sanitarie. (Rer)