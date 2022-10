Pd: Orlando, dobbiamo ritrovare la nostra identità sui temi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico deve ritrovare la sua identità soprattutto sui temi sociali, non può rimanere nel mezzo, poiché non può contemporaneamente pensare di rappresentare quelli che sono contenti di come vanno le cose e quelli che non lo sono altrimenti rischia di essere schiacciato a destra dal Terzo polo e a sinistra dal Movimento 5 Stelle. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro uscente, Andrea Orlando, ospite della trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "Il Pd quando va al governo ha difficoltà a mantenere un proprio profilo identitario più forte soprattutto sui temi sociali. Quando parliamo di lavoro, di fisco, di mercato e di che giudizio diamo del capitalismo in questo momento è difficile esprimere un giudizio perché tra di noi ci sono delle idee molto diverse. Questo è frutto di una mancanza di identità su questo punto. Il Pd nasce in un momento in cui si pensava che la globalizzazione avrebbe risolto il tema delle disuguaglianze e invece non è stato così e dopo 15 anni bisogna prenderne finalmente atto. L'unica cosa che non possiamo fare è rimanere nel mezzo, cioè non possiamo contemporaneamente rappresentare quelli che sono contenti di come vanno le cose e quelli che sono scontenti. Noi dobbiamo dare delle risposte strutturali a problemi che nascono dalle contraddizioni dello sviluppo economico", ha aggiunto. (Rin)