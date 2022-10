Lavoro: assessora Roma, addolora ennesima vittima in cantiere, aumentare sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ennesimo decesso sul lavoro, in un cantiere di Roma "addolora, come addolorano gli incidenti che ogni giorno colpiscono i lavoratori e le lavoratrici" e per questo "occorre moltiplicare gli sforzi per rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro, i doverosi controlli e il rispetto dei contratti". Lo afferma in una nota l'assessora al Lavoro e Scuola di Roma, Claudia Pratelli. "Come amministrazione di Roma Capitale abbiamo ingaggiato questa sfida fin dall'insediamento, promuovendo con determinazione una sempre più forte sinergia tra gli attori coinvolti, dalla prefettura all'Inail, passando per le parti datoriali e le forze sindacali - aggiunge -. Ci siamo fatti promotori di percorsi di formazione e ci adopereremo anche per campagne informative. Questa è una questione prioritaria che riguarda tutte le istituzioni, a tutti i livelli, e non ammette battute d'arresto. Alla famiglia della vittima la mia personale vicinanza e quella di Roma Capitale". (Com)