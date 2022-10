Vaticano: Papa Francesco, se il Signore scendesse tra di noi troverebbe tante guerre e povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immaginiamo che il Signore venga oggi sulla terra: vedrebbe, purtroppo, tante guerre, povertà e disuguaglianze". Lo ha detto Papa Francesco prima della recita dell'Angelus a Piazza San Pietro. La riflessione del Santo Padre è a commento del Vangelo di oggi che pone la domanda "Il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?". Il Pontefice ha poi osservato: "Noi, spesso, ci concentriamo su tante cose urgenti ma non necessarie, ci occupiamo e ci preoccupiamo di molte realtà secondarie" ha sottolineato Bergoglio che ha poi suggerito la soluzione "oggi Gesù ci offre il rimedio per riscaldare una fede intiepidita. Qual è? La preghiera. Sì, la preghiera è la medicina della fede". Francesco ha esortato a far ricorso alle preghiere giaculatorie, si tratta di "brevissime preghiere, facili da memorizzare, che possiamo ripetere spesso durante la giornata, nel corso delle varie attività, per restare "sintonizzati" con il Signore". (Civ)