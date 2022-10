Roma: litiga con il vicino e lo colpisce alla testa con una scure, arrestato 57enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Litiga con il vicino di casa e gli rompe la testa con una scure. È accaduto nella tarda mattinata di ieri quando, in via della Farnesina, in zona Ponte Milvio a Roma, un 57enne italiano ha aggredito con una pesante scure, il suo vicino di casa 37enne. L'uomo, con l'arnese usato per lavori domestici, ha colpito alla testa il 37enne che, soccorso, è stato trasportato al policlinico Gemelli in codice rosso. I medici, dopo averlo medicato, gli hanno refertato una prognosi di guarigione di 30 giorni. Gli agenti della questura capitolina intervenuti in via della Farnesina, hanno arrestato il 57enne per lesioni aggravate e denunciato per porto abusivo di oggetto atto ad offendere. (Rer)