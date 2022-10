Roma: conclusi lavori di pulizia a Circonvallazione Nomentana, riaperta strada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 12 i punti luce ripristinati da Acea durante la notte. L'ufficio speciale decoro è intervenuto nei sottopassi e nella galleria di via Livorno rimuovendo scritte e scollando manifesti. Personale e mezzi Ama hanno operato autonomamente e a supporto del Servizio giardini in orario diurno e notturno con 8 spazzatrici, un lavastrade, 3 camion a vasca e uno a caricamento posteriore. Oltre 60 i metri cubi di materiale indifferenziato raccolto presente principalmente nelle siepi e lungo i bordi strada. Il personale del Gruppo San Lorenzo della polizia locale di Roma Capitale ha garantito la chiusura del tratto interessato con 25 agenti impegnati con protrazioni per 24 ore consecutive. "Stiamo facendo un grande sforzo per riportare il decoro in tutta la città", dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all'Ambiente e Rifiuti di Roma Capitale. (segue) (Com)