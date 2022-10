Vaticano: Papa Francesco sdoppia in due sessioni l'Assemblea sinodale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, al termine dell'Angelus domenicale, ha comunicato che la prossima Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi si svolgerà in due momenti, ossia in due sessioni, distanziate tra loro di un anno: la prima dal 4 al 29 ottobre 2023, la seconda nell'ottobre 2024. In una nota della Segreteria generale del Sinodo si spiega che "Papa Francesco si è richiamato alla Costituzione Apostolica Episcopalis Communio che contempla questa possibilità. Tale decisione scaturisce dal desiderio che il tema della Chiesa sinodale, per la sua ampiezza e importanza, possa essere oggetto di un discernimento prolungato non solo da parte dei membri dell'Assemblea sinodale, ma di tutta la Chiesa". Il documento sottolinea come "il Sinodo non è un evento ma un processo, in cui tutto il Popolo di Dio è chiamato a camminare insieme verso ciò che lo Spirito Santo lo aiuta a discernere come essere la volontà del Signore per la sua Chiesa". (Civ)