Roma: D'Elia (Pd) su rastrellamento ghetto, 16 ottobre ferita ancora aperta

- Un totale di 1024 ebrei romani, tra cui oltre 600 donne e 200 tra bambine e bambini, furono deportati e condotti nei campi di sterminio dai soldati nazisti, aiutati dai funzionari fascisti. Era il 16 ottobre 1943 , tornarono solo in 16. Lo scrive sui social, Cecilia D'Elia, senatrice del Partito democratico e portavoce nazionale della Conferenza delle donne democratiche. "Ricordiamo oggi la deportazione del quartiere ebraico di Roma, una ferita che viviamo come ancora aperta. Roma non dimentica, perché non succeda mai più", aggiunge.(Com)