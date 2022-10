Roma: Bonelli-Evi (Avs) su rastrellamento ghetto, se coerente Meloni tolga fiamma tricolore da simbolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giorgia Meloni oggi, ricordando che il 16 ottobre del 1943 ci fu il drammatico rastrellamento al Ghetto di Roma, ha parlato di 'disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista'. A questo punto, per essere coerente, la premier in pectore deve togliere dal simbolo di Fratelli d'Italia la fiamma tricolore, ricordo di quella che arde sulla tomba di Mussolini e simbolo del fascismo italiano. Così in una nota i co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli e Eleonora Evi, deputati di Alleanza Verdi e Sinistra. "Anche se l'elezione come presidenti del Senato e della Camera di un nostalgico fascista e un filo putiniano oltranzista contro diritti delle donne e della comunità Lgbtq+ sembrano andare nella direzione opposta", conclude la nota. (Com)