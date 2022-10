Roma: Rampelli (Fd'I), 16 ottobre 1943 tragica data, combattere ogni forma di antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tragica data del 16 ottobre 1943 è fissata nella storia dell'umanità come ferita ancora viva, come monito e contrasto a ogni forma di odio e intolleranza. Dei 1.024 deportati furono solo 16 i sopravvissuti alla barbarie nazifascista, e nemmeno un bambino tornò vivo a casa: una delle pagine più buie della storia. La nostra più attiva vicinanza alla comunità ebraica e al presidente Ruth Dureghello. Combatteremo con ogni strumento e con assoluta determinazione qualsiasi forma di antisemitismo". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli. (Com)