Francia: Le Pen, governo avrebbe dovuto imporre una trattativa sui salari a TotalEnergies

- Il governo francese avrebbe dovuto imporre a TotalEnergies una trattativa sui salari. Lo ha detto la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, in un’intervista all’emittente “BfmTv”, parlando degli scioperi che stanno bloccando raffinerie e depositi di carburante. L’esecutivo “ha avuto torto”, ha affermato Le Pen, per la quale il governo “non ha anticipato” quanto sarebbe successo. La deputata ha sostenuto che l’esecutivo avrebbe dovuto minacciare TotalEnergies con “maggiori imposte sugli extraprofitti”, una proposta che il Rassemblement National, la Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes) e alcuni parlamentari della maggioranza avevano fatto a settembre. “Il governo non ha sotto controllo nulla”, ha continuato Le Pen. (Frp)