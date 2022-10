Iran: autorità confermano quattro morti e 61 feriti nella prigione di Evin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di quattro morti e 61 feriti il bilancio provvisorio dell'incendio e dei disordini scoppiati ieri sera nella prigione di Evin, nella capitale iraniana Teheran. Lo conferma la magistratura iraniana, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa semi-ufficiale “Isna”. I prigionieri deceduti stavano scontando una pena per furto. Quattro feriti verterebbero in condizioni critiche in ospedale. Colpi di arma da fuoco, esplosioni e fiamme sono stati segnalati ieri sera nel grande carcere della capitale, dove vengono rinchiusi intellettuali e oppositori, mentre le proteste popolari in corso da cinque settimane stanno mettendo a dura prova il regime degli ayatollah. (segue) (Irt)