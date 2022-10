Iran: autorità confermano quattro morti e 61 feriti nella prigione di Evin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Secondo le ricostruzioni di “Iran International”, l'incendio nella prigione di Evin è iniziato nel reparto numero sette e le guardie carcerarie hanno sparato colpi di arma da fuoco contro i prigionieri, i quali hanno tentato di lasciare l’area sfondando le porte del reparto quattro nell’ala sud. A quel punto le guardie hanno fatto utilizzo di gas lacrimogeni e diversi detenuti sono rimasti intossicati, mentre altri sono stati feriti dai proiettili e sono stati ricoverati in ospedale. Le fiamme si sarebbero propagate in altre parti della prigione, causando un crollo parziale del tetto. Durante l’incendio, diverse persone - inclusi familiari dei detenuti – si sono radunate attorno alla prigione e hanno inscenato una protesta in strada. Anche secondo l’ong basata a Oslo Iran Human Rights, l’incendio è scoppiato a seguito di una rivolta dei detenuti della sezione 7 del carcere, dove ci sono stati scontri con le guardie. I rivoltosi avrebbero dato fuoco ad un deposito di vestiti. (segue) (Irt)