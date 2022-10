Serbia: leader partito Dveri, approvare sanzioni contro Russia equivale ad andare in guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere l’adozione di sanzioni contro la Russia equivale a portare la Serbia in guerra. Lo ha detto il leader del movimento serbo di destra Dveri, Bosko Obradovic. “Chiunque sostenga quanto proposto dal presidente della commissione Esteri dell’Assemblea nazionale, Borko Stefanovic, o lo voti”, vale a dire l’adozione di sanzioni, “evoca la guerra e l’ingresso della Serbia nel campo della Nato contro la Russia”, ha dichiarato Obradovic. “Sarebbe un episodio senza precedenti in cui vengono imposte sanzioni a un partner strategico”, ha aggiunto il politico, per il quale introdurre sanzioni comporterebbe danni alla medesima Serbia. (Seb)