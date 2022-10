Roma: controlli stradali, 800 illeciti alla guida di cui 300 per eccesso di velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 800 gli illeciti rilevati dalla polizia locale in questo fine settimana per comportamenti irregolari e pericolosi alla guida, con posti di controllo su strada e accertamenti mirati sul rispetto dei limiti di velocità: quasi 300 le condotte sanzionate per eccesso di velocità. Verifiche specifiche hanno riguardato anche locali pubblici ed esercizi commerciali, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate: più di 600 i controlli eseguiti. Diverse le irregolarità riscontrate dagli agenti nella zona di Piazza Bologna e nei quartieri di Parioli, Flaminio, Ponte Milvio ed Eur: le principali hanno riguardato la vendita, la somministrazione e il consumo irregolare di bevande alcoliche. (segue) (Rer)