Roma: controlli stradali, 800 illeciti alla guida di cui 300 per eccesso di velocità (2)

- Anche al centro storico e a Trastevere sono stati contestati illeciti, oltreché per violazione delle regole anti-alcol, per emissioni sonore non a norma e occupazioni di suolo pubblico abusive. A Trastevere scattati i sigilli per un locale che esercitava senza i titoli previsti. Provvedimento di chiusura per 5 giorni invece è stato eseguito dalle pattuglie in zona Tomba di Nerone nei confronti di un bar per le numerose irregolarità rilevate dagli agenti nel corso di vari controlli. Infine, durante l'attività di vigilanza nella zona di piazza Trilussa, un ragazzo di 21 anni ha tentato di aggredire i componenti di una pattuglia: subito fermato, il giovane è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. (Rer)