Germania: Soeder (Csu), rischio di estremismo a causa della crisi energetica

- La crisi energetica in Germania potrebbe determinare un aumento dell’estremismo nel Paese. Lo ha sostenuto il primo ministro della Baviera, Markus Soeder, parlando al quotidiano “Bild am Sonntag”. “Paura e incertezza fanno da carburante per gli estremisti. In vista dell’inverno le persone stanno affrontando un’incertezza tale come non ne hanno mai avuto esperienza”, ha detto Soeder. “Il mix di crisi, da quella energetica a quella del coronavirus, può condurre alla tensione e alla destabilizzazione della democrazia”, ha continuato. “I partiti democratici dovrebbero assumere una posizione chiara, litigare di meno e incoraggiare i cittadini”, ha spiegato il primo ministro bavarese, per il quale il ministro dell’Economia, Robert Habeck, e quello delle Finanze, Christian Lindner, devono smetterla di discutere sull’estensione del funzionamento delle centrali nucleari. Per Soeder, la prosecuzione dell'attività delle centrali almeno fino al 2024 è necessaria. (Geb)