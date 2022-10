Violenza donne: Rauti (Fd'I), impegno sport per diffondere cultura rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Hands off women-Via le mani dalle donne è un'iniziativa nata dieci anni fa e che ha avuto il merito di coniugare un tema così importante e delicato, quale la violenza sulle donne, con lo sport e nel particolare il canottaggio. A conferma del forte legame che ci può essere tra i temi sociali e lo sport e la capacità di aumentare la sensibilità e l'attenzione verso particolari fenomeni". A dirlo è la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, responsabile del dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori negoziali del partito e presidente dell’associazione "Hands off women" a margine della regata "Via le mani", organizzata dalla Federazione italiana canottaggio, in collaborazione con il Circolo Canottieri Roma e con il supporto del Comitato regionale Fic Lazio e dell’associazione Hands off women. "Come ogni anno centinaia di vogatrici e vogatori pronti a schierarsi tutti insieme contro la violenza di genere. Remiamo contro la violenza delle donne e puntualmente ogni anno rinnoviamo questo impegno - prosegue la parlamentare in una nota - . Da una parte siamo soddisfatti della sempre maggiore partecipazione, del maggiore entusiasmo e passione, ma dall'altro non possiamo non essere rattristati perché in questi dieci anni la violenza sulle donne non è diminuita. La conosciamo di più, l'attenzioniamo di più ma purtroppo non è diminuita. Anzi, i dati ci dicono che l’impegno è necessario, perché il fenomeno resta sommerso e quello che emerge è la classica punta dell’iceberg. Ecco, allora lo sport può svolgere un ruolo importante per promuovere e diffondere la cultura del rispetto di genere e contrastare le violenze sulle donne. Da qui, per noi, ogni anno è un nuovo inizio e l'impegno a non mollare mai". (Com)