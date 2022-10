Parlamento: Provenzano (Pd), Renzi? E' un provocatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Renzi "è un provocatore, oggi non voglio raccogliere questa provocazione. E’ una polemica sterile, inutile". Lo ha affermato il deputato e vicesegretario del Partito democratico, Giuseppe Provenzano, ad "Agenda", su Skytg24, a proposito delle dichiarazioni dell’ex premier, secondo cui ci sarebbero stati nel Pd dei franchi tiratori in occasione dell’elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza di Montecitorio. "Renzi ha fatto una operazione talmente vergognosa in Senato da non dichiararla", ha concluso l’esponente del Pd in merito al presunto sostegno di Italia viva all’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza di palazzo Madama.(Rin)