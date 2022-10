Roma: cumuli di rifiuti in fiamme davanti a circolo sportivo abbandonato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rifiuti in fiamme nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15:00, in zona Casilina. L'incendio si è sviluppato da un cumulo di immondizia accatastata nelle vicinanza di un circolo sportivo abbandonato, in via Massenzio Masia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e i carabinieri della stazione Cinecittà. Si indaga sulle origini dell'incendio. Non ci sono intossicati né danni a persone o cose. (Rer)