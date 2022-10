Roma: gita fuori porta da incubo, in tre si perdono nel bosco ma arrivano soccorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una passeggiata su un sentieri di montagna, alle porte di Roma, si è trasformata in un incubo per tre donne romane tra i 49 e i 52 anni. Le tre amiche, nel pomeriggio di ieri, si sono avventurate per due chilometri lungo un sentiero in località San Giuseppe nel Comune di Rocca Canterano, in provincia di Roma. Partite da via Madonna del Brecciario, dopo un po' le tre donne si sono smarrite. Grazie al telefono cellulare hanno potuto chiedere soccorso e sono state tratte in salvo intorno alle 20:00. Sul posto i carabinieri della stazione di Gerano e i vigili del fuoco. (Rer)