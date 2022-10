Aerospazio: premier Rama, Albania pronta al lancio di due satelliti dalla Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I satelliti Albania 1 e 2 sono pronti al lancio dal centro spaziale Kennedy in Florida. Lo ha reso noto il primo ministro albanese, Edi Rama. I due satelliti sono “due occhi supertecnologici” che serviranno a monitorare l’Albania “con elevata precisione e piena chiarezza d’immagine”, ha scritto il capo del governo di Tirana in un messaggio su Instagram. Il Paese manterrà un uso esclusivo dei due satelliti per l’elaborazione di informazioni geospaziali (Gis) e la fornitura di immagini di una serie di istituzioni e soggetti, pubblici e privati, la cui attività afferisce al territorio, all’acqua, alle foreste, agli incendi, ai rifiuti, all’agricoltura, allo sviluppo urbano e non solo. Albania 1 e 2 saranno utilizzati per un periodo di almeno tre anni. (Alt)