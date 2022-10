Roma: perde controllo moto e si schianta contro guardrail in provincia, grave 55enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri ad Agosta, in provincia di Roma. Un 55enne romano, a bordo di una moto Bmw, per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail della strada regionale Sublacense all'altezza del chilometro 7.500. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari: l'uomo è stato trasportato in codice rosso, in elimabulanza, all'ospedale Gemelli di Roma. Sono in corso indagini sull'esatta dinamica del sinistro. (Rer)